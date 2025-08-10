Пережил своего ребенка на 19 лет: Ивана Краско похоронят рядом с сыном, умершим в 2006 году

Народного артиста России Ивана Краско, умершего незадолго до 95-летия, похоронят в Комарово рядом с могилой сына. Об этом РИА Новости сообщил младший сын актера Федор Краско.

Как и просил Иван Краско, он будет похоронен на кладбище в Комарово, где покоится его сын Андрей, скончавшийся в 2006 году.

«Похороны должны быть в Комарово, рядом с могилой Андрея. О месте прощания пока не могу рассказать», — рассказал собеседник издания.

Андрей Краско умер 4 июля 2006 года от сердечной недостаточности, ему было 48 лет. Иван Краско признавался, что так и не смог смириться с утратой и даже после трагедии продолжал с ним «общаться».

«Для меня Андрюша до сих пор никуда не ушел. Я часто с ним беседую, как ни странно, он до сих пор нам помогает. <…> На могиле в Комарово у Андрюши фотография, с которой он с ухмылкой смотрит на мир. Так, будто спрашивает: „Что? Маетесь еще там?“ Кажется, что годы он переложил на меня, чтобы я что-то доделал», — делился артист.

Бывший арт-диктор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказывал, что еще при жизни актер просил похоронить его рядом со старшим наследником: «Иван Иванович хотел быть рядом с ним». Теперь последняя воля артиста будет исполнена.

Напомним, Иван Краско скончался 9 августа в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. По трагическому стечению обстоятельств это случилось накануне дня рождения его покойного сына. Актер пережил своего ребенка на 19 лет.

