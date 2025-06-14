В прошлом году переехал к семье в Ижевск: скоропостижно скончался театральный актер Сергей Тоичкин

Актер драмтеатра Сергей Тоичкин скоропостижно скончался. Что стало причиной его смерти, не уточняется. Трагичную новость опубликовали коллеги деятеля культуры во «ВКонтакте».

Подробности случившегося пока никак не раскрываются. Однако некоторые СМИ пишут, что Тоичкин погиб, тем самым намекая на трагичный исход.

Информацию о смерти Сергея разместили в группе Курский драмтеатр | Kursk Drama Theatre. Коллеги Тоичкина написали, что он служил в учреждении с 2010 по 2024 год. За это время актер воплотил на сцене более 30 разноплановых ролей. В прошлом году Сергей уехал к семье в город Ижевск. Там он начал служить в Русском драматическом театре Удмуртии.

«У него было много поклонников среди курского зрителя, которые восхищались его мастерством и обаянием. Светлая память о Сергее навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра», — написали в группе.

Ранее сообщалось о смерти поэта и общественного деятеля Николая Шамсутдинова. Он скончался в Тюмени на 76-м году жизни.