Умер известный российский поэт Николай Шамсутдинов

Известный писатель, поэт и общественный деятель Николай Шамсутдинов умер в Тюмени на 76-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры региона.

О смерти писателя рассказали его коллеги из литературного сообщества. Причины не уточняются.

Николай Шамсутдинов родился в Ямало-Ненецком АО в 1949 году. Его первая всесоюзная публикация появилась в еженедельнике «Литературная Россия» в 1976 году. С тех пор произведения писателя выходили практически во всех известных журналах и альманахах СССР.

«В своих стихах поэт бережно прикасается к памяти военных лет, стремится передать неповторимость каждой человеческой судьбы. Много размышляет о любви, о буднях рабочего Севера, о неповторимой красоте сибирской природы», — сообщается в некрологе.

Всего за время карьеры Шамсутдинов издал 60 поэтических книг. Его стихи были переведены на грузинский, чеченский, белорусский, украинский, армянский, датский, древнетюркский и другие языки.

Напомним, ранее умер башкирский танцор Азамат Загиров. Он скончался после употребления отравленной свербиги.