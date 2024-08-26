В Приморском крае в ДТП погибла 31-летняя блогер Хайлова накануне 14-летия дочки

В Приморском крае погибла 31-летняя блогерша Яна Хайлова в ДТП. Об этом сообщает Kp.ru.

В Приморском крае произошло смертельное ДТП на трассе Хабаровск-Владивосток. В аварии погибла Яна Хайлова. Блогерша и ее подруга возвращались домой, и, по предварительным данным, в их машину врезался автомобиль, сменивший полосу движения. Водитель не убедился в безопасности маневра, и в результате этого машина с Яной перевернулась на крышу.

Подруга Яны находится в реанимации с тяжелыми травмами, а блогерша скончалась на месте ДТП. Известно, что у нее осталась 13-летняя дочь, которая болезненно отреагировала на смерть мамы. В личном блоге девочка понадеялась, что новость о смерти родительницы — «шутка».

«Мама, скажи, что это шутка, что потом ты приедешь за мной и мы будем отмечать мой день рождения у бабушки», — написала школьница.

В конце августа девочке исполнится 14 лет.

Ранее бывший муж погибшей в Турции МотоТани заявил о полном понимании картины аварии. Подробности читайте в этой новости.