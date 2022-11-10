В Приморском крае молодая мать «залечила» шестимесячную дочь до смерти

20-летняя россиянка «залечила» грудного ребенка до смерти. Женщина пренебрегла медицинской помощью, а выбранное ею лечение оказалось неправильным.

Трагедия произошла в Приморском крае. Как установлено следствием, шестимесячная девочка заболела в октябре. Мать приобрела в аптеке лекарства и начала лечение. 4 ноября ребенку стало хуже. Тогда женщина вызвала скорую, но медики не спасли младенца.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Погибшая была вторым ребенком, старшего изъяли и поместили в медицинское учреждение. Установлено, что несовершеннолетний проживал в условиях антисанитарии.

Ранее в Москве 26-летняя мать выбросила из окна многоэтажки годовалую дочь. На следующий день ребенок скончался.