В последний путь: звезды сериала «Друзья» простились с ушедшим из жизни Мэттью Перри

На прошлой неделе в возрасте 54 лет умер после внезапной остановки сердца звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. 3 ноября родные и близкие актера проводили его в последний путь на кладбище Форест-Лоун. Оно находится в полутора километрах от студии Warner Brothers, где снимался комедийный ситком.

На похоронах присутствовали коллеги Перри по сериалу «Друзья»: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан и Дэвид Швимер, пишет Daily Mail.

Коллеги по ситкому сделали лишь одно заявления после смерти артиста.

«Мы полностью опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто приятелями по актерскому составу. Мы — семья. Так много всего можно сказать, но сейчас нам нужно время, чтобы справиться со скорбью и этой невосполнимой утратой», — говорили они.

Помимо знаменитых коллег, проститься с артистом пришли родственники: его мать, Сюзанна Моррисон, отец, Джон Беннет Перри, и отчим, корреспондент Dateline Кит Моррисон. Всего церемонию посетили около 20 человек.

Мэттью Перри рос с отчимом Китом Моррисоном. Их отношения описывают как очень теплые и дружеские. Родители актера развелись, когда ему был всего лишь год, но исполнитель роли Чендлера Бинга поддерживал отношения со своим биологическим отцом.

Напомним, Перри умер в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Тело артиста нашел его ассистент. Как сообщили в полиции, он утонул в джакузи от внезапной остановки сердца. Известно, что до этого звезда комедийного сериала в течение двух часов занимался спортом. В крови артиста не нашли запрещенных веществ.