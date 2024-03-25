«В последний путь провожали всего три человека»: умерла звезда фильма «Цыган» Соня Тимофеева

Ведущий Андрей Малахов сообщил о смерти актрисы Сони Тимофеевой, известной по фильму «Цыган». Она ушла из жизни еще 14 марта.

На анонс программы «МАЛАХОВ» обратил внимание сайт StarHit.

Ведущий сообщил, что «в последний путь провожали всего три человека». У Тимофеевой остался муж – он нашел записку, в которой актриса сообщила, что «завещает ему самое дорогое». Ответ «подскажет могила», - говорится в анонсе нового выпуска.

О смерти Тимофеевой не сообщалось в СМИ, а о похоронах знали лишь близкие. Причина, по которой актриса ушла из жизни, неизвестна.

Ранее ведущий освещал историю Тимофеевой. В студии были ее родственники, которые беспокоились о затворническом образе жизни актрисы и обвиняли во всем избранника Тимофеевой. Они заявляли, будто мужчина хочет завладеть квартирой и изводит супругу, не помогает ей.

13 марта умерла актриса «Ленкома» Ирина Щукина. Информация об этом распространилась спустя три дня. Причина смерти не называлась.