В последнее время жаловался на аритмию: скончался 48-летний режиссер Илья Шерстобитов
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Режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов скоропостижно скончался. Ему было 48 лет. Предварительно, кинодел умер из-за острой сердечной недостаточности, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Журналисты выяснили, что в последнее время Шерстобитов жаловался на пониженное давление, аритмию и сильную усталость. В минувшую пятницу он вернулся домой со съемок и рассказал о плохом самочувствии.
Близкие режиссера вызвали скорую. Медики осмотрели Илью и приняли решение о его госпитализации. А сегодня, 5 марта, стало известно о смерти пациента.
Помимо «Каникул президента», Шерстобитов занимался такими проектами, как «Вспоминая тебя» и «Венец творения». Также он занимал должность мастера режиссерского факультета Института кино и телевидения.
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