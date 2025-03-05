Ушел из жизни художник, участник шоу «Пусть говорят» Вреж Киракосян

Ушел из жизни художник, поэт и писатель Вреж Киракосян, страдавший тяжелым генетическим заболеванием. Соответствующую информацию опубликовала на его странице во «ВКонтакте» вдова.

Живописец скончался 3 марта в возрасте 41 года. Отпевание Киракосяна пройдет сегодня.

Осенью 2011 года Вреж поучаствовал в телепрограмме «Говорим и показываем» на телеканале НТВ. Его картины тогда получили высокую оценку Никаса Сафронова. Спустя год художник принял участие в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В апреле 2013-го - повторно.

Летом 2014 года свет увидели документальный фильм «Удивительная история Врежа Киракосяна» и автобиографическая книга «Душа моя в стиле ню».

В 2012 году Вреж женился на россиянке и переехал из Еревана в Пермь. В 2013-м у супругов появилась дочь.

Ранее мы писали, что в Пскове в возрасте 86 лет умерла художница и писательница Ирена Панченко.