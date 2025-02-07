В последнее время болел: актера из «Улиц разбитых фонарей» Худолеева кремируют

Умершего в 82 года актера из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Анатолия Худолеева кремируют. Соответствующее решение приняли родственники.

Подробности узнал aif.ru.

«Анатолия Худолеева кремируют по решению родственников», - рассказали изданию в Театре имени Веры Комиссаржевской, где артист служил более 50 лет.

Также источник сообщил, что актер болел в последнее время.

Напомним, Худолеев снялся в 60 кинопроектах. Среди самых известных работ с его участием – фильмы «Убойная сила», «Тайны следствия», «Жизнь и судьба».

7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве похоронили главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, умершего в результате взрыва в ЖК «Алые паруса». Церемония была закрытой – родственники не хотели присутствия посторонних. Прощание состоялось накануне - гроб с телом Саркисяна был открытым, несмотря на ранение.