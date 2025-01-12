В Подмосковье умер 17-летний сын гармониста и педагога академии им. Гнесиных

10 января на юго-востоке Подмосковья обнаружили тело 17-летнего парня. Погибшим оказался сын известного гармониста и джазового музыканта.

Тело парня медики обнаружили в пятницу поздно вечером — они констатировали его смерть. По предварительным данным, юноша совершил самоубийство. Следователи обнаружили предсмертные записки молодого человека, пишет mk.ru.

Погибший был сыном известного профессионального музыканта, гармониста, педагога Российской академии музыки им. Гнесиных. Парень учился в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства.

Ранее муж звезды «Белого лотоса» Обри Плазы, режиссер Баэна умер в возрасте 47 лет, совершив самоубийство. Актриса назвала случившееся «невообразимой трагедией».