«Невообразимая трагедия»: звезда сериала «Белый лотос» прервала молчание после смерти мужа

Актриса из сериала «Белый лотос» Обри Плаза впервые высказалась о смерти мужа Джеффа Баэны. В начале года стало известно, что режиссер внезапно скончался в 47 лет. Чуть позже появилась информация, что он покончил с собой.

Несколько дней супруга погибшего предпочитала сохранять молчание. Но в итоге Обри все же вышла на связь с поклонниками. Деталями она не поделилась, лишь попросила дать ей время, чтобы оплакать возлюбленного и прийти в себя.

«Это невообразимая трагедия. Мы глубоко благодарны всем, кто выразил поддержку. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время», - заявила Плаза.

Отметим, что актриса должна была появиться на премии «Золотой глобус» и даже вести церемонию, однако она отказалась от своих обязанностей из-за самоубийства мужа.

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