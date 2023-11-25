На 75-м году жизни умер аргентинский «сердцеед» актер Альдо Пастур, об этом сообщает «Российская газета».

О смерти знаменитости рассказали в национальной актерской ассоциации. В некрологе сказано, что карьера артиста как на экранах, так и на сцене была «достойной». При этом причина смерти Пастура не называется. Отметим, что актер до конца жизни играл в театре. Последнее выступление Альдо Пастура прошло две недели назад.

Альдо Пастур получил широкую популярность благодаря ролям в «мыльных операх» и аргентинских теленовеллах. На его счету такие фильмы и сериалы, как «Страсти», «Богатые и знаменитые», «Падре Корахе», «Измена», «Изумрудное ожерелье» и многие другие.

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