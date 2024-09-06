В Петербурге умер писатель, автор более 60 детских книг

В Санкт-Петербурге умер детский писатель Валерий Воскобойников – автор более чем 60 книг для девочек и мальчиков. Мужчины не стало в возрасте 85 лет. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на вдову писателя.

Знаменитость скончался 6 сентября после серии произошедших подряд инфарктов. Информации о дате и месте похорон пока нет.

Публицист родился 1 апреля 1939 года в Ленинграде. Он окончил химический техникум и поступил в Ленинградский технологический институт. После возвращения из армии, он работал инженером-химиком. Все изменилось в 1962 году, когда молодежная газета «Смена» опубликовала первый рассказ Воскобойникова «Красные камни». Его имя появлялось и в других изданиях.

Писатель работал над историческими книгами, детективами и книгами для детей. Самые известные из них: «Все будет в порядке», «Жизнь замечательных детей», «Оружие для победы», «Девочка, мальчик, собака», «Утренние прогулки», «Кирилл и Мефодий» и «Рассказы о юных героях». Некоторые произведения были переведены на другие языки.

Валерий Воскобойников четыре года был главным редактором издательства «Образование–Культура» и преподавал историю детской русской литературы в институтах, а также в школе при университете в Германии.

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