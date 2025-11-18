В Петербурге умер 77-летний заслуженный деятель искусств РФ Григорий Корчмар

В Санкт-Петербурге умер 77-летний заслуженный деятель искусств РФ Григорий Корчмар. Об этом сообщила пресс-служба Союза композиторов.

17 ноября 2025 года на 78-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры специальной композиции и импровизации Григорий Корчмар. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Он написал около двухсот композиций в различных жанрах театральной, симфонической, хоровой, вокальной и инструментальной музыки. Также умерший был артистом камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга», председателем жюри исполнительских конкурсов. Григорий неоднократно становился обладателем престижных наград.

