В Петербурге умер 58-летний актер из «Взломщика» и «Беглеца» Алексей Четвертков

В Санкт-Петербурге умер 58-летний актер из «Взломщика» и «Беглеца» Алексей Четвертков. О смерти артиста сообщил худрук театра «Глагол» Константин Гершов в соцсети.

Алексей ушел из жизни 12 марта 2024 года. Константин не стал называть причину смерти. Также он не уточнил, где пройдет церемония прощания.

Актер родился 13 июля 1965 года. Примечательно, что Алексей по образованию юрист. Он закончил юридический факультет ЛГУ и был следователем по особо важным делам. По словам Гершова, его приятель попал в театр случайно: он пришел вслед за девушкой.

«Девушка, как водится, через некоторое время ушла, а Леша остался. На сорок лет», — рассказал худрук театра «Глагол».

Он был задействован почти во всех постановках. Константин назвал его роли «яркими, глубокими, точными». Также Алесей играл в кино. Дебют актера состоялся в 1987 году: он появился в культовом фильме «Взломщик», а затем в сериале «Беглец».

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