В Петербурге похоронили композитора Евгения Ширяева, с которым прощались два дня

В Санкт-Петербурге похоронили композитора, автора хитов певиц Софии Ротару и Маши Распутиной Евгения Ширяева. Прощание с ним длилось два дня: сначала в Одинцово, а потом – в северной столице.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

«С Евгением Александровичем прощались два дня», - сообщила изданию певица Мила Романиди.

Ширяев в последние годы жил в Одинцово, но Санкт-Петербург – место, где он родился. На прощании были «самые близкие люди», отметила Романиди.

«Всё плакали: таких людей, как Евгений Александрович, больше, наверное, и нет», - добавила она.

Композитор похоронен на Большеохтинском кладбище. После смерти осталось много произведений, которые никто не слышал. Романиди планирует записать эти песни вскоре.

О смерти Ширяева сообщалось 3 ноября. Композитору было 80 лет. Для большинства смерть стала неожиданностью.