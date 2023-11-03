Умер 80-летний автор хитов Софии Ротару и Иосифа Кобзона Евгений Ширяев. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на окружение композитора.

Ширяев скончался на 81-м году жизни в Москве. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, когда пройдет церемония прощания с композитором.

По словам инсайдера, Ширяев «до последнего дня активно сочинял». Он вел уединенный образ жизни, отказываясь от светских мероприятий. Сообщается, что о его плохом самочувствии знали только близкие люди. Вот почему для большинства смерть композитора стала неожиданностью.

Напомним, что песни Ширяева исполняли многие артисты. Речь идет про Софию Ротару, Иосифа Кобзона, Машу Распутину и т.д. Также композитор был создателем культовых групп «Ялла» и «Садо».

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