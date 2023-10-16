В Петербурге обнаружили тело художника и поэта Гавриила Лубнина с ножом в сердце

Художника и поэта Гавриила Лубнина нашли мертвым с окровавленной грудью в его квартире в Санкт-Петербурге. Он скончался от ножевого ранения.

Тело Лубнина с ножом в сердце обнаружила его жена днем в квартире на улице Гагаринской. Сообщается, что поэт недавно проходил лечение в психоневрологическом диспансере и на днях выписался, пишет портал Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Лубнин стал известным благодаря своим картинам, написанным на крафтовой бумаге. Он также работал в качестве художника с группой «Аукцыон» и сотрудничал как автор нескольких песен с группой «Чирвонцы». Выпустил три собственных альбома и восемь книг.

В музее современного искусства «Эрарта» уточнили, что художник прославился благодаря социальным сетям.

«Книги стихов Лубнина — это настоящий синтетический жанр, объединяющий в себе поэзию, графику и полиграфический дизайн. Тонкие листы упаковочного крафта, небрежный рисунок и абсурдное двустишие — нехитрое, но точное сочетание, завоевавшее художнику народную любовь», — описывает музей творчество Лубнина.

Также там отметили, что работы художника выставлялись более чем на 20 выставках в России, они хранятся в доме-музее Чуковского в Переделкино, а также в частных коллекциях в России, США, Франции, Германии и других странах.

Напомним, ранее на 74-м году умер композитор Владимир Романычев.