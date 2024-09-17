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Опубликовано 17 сентября 2024, 16:00
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В Петербурге нашли тело 53-летнего политактивиста Виталия Иоффе

20-летний парень заявил, что проживал с 53-летним Виталием Иоффе и зарезал его.
В Петербурге нашли тело 53-летнего политактивиста Виталия Иоффе

© Freepik

В Санкт-Петербурге найден мертвым политактивист Виталий Иоффе. В преступлении сознался 20-летний парень: он заявил, что проживал с мужчиной и зарезал его в ходе конфликта.

Подробности приводит ТАСС.

Источник сообщил агентству, что 17 сентября парень пришел в полицию Выборга и рассказал о преступлении. Молодой человек отмечал, что проживал с Иоффе, однако из-за конфликта нанес ему более 20 ударов ножом. После убийства он уехал на такси в Выборг.

Сейчас на месте обнаружения тела проводят следственные мероприятия. Тело Иоффе найдено в квартире на проспекте Науки. У Иоффе выявлены множественные ножевые ранения.

Ранее ведущая Лера Кудрявцева сообщила о смерти «любимого зятя». Речь идет о Дмитрии Жукове – бывшем муже ее родной сестры. Он умер на следующий день после возвращения с космодрома Байконур.

Источник фото:Freepik
Источник:ТАСС
Автор:Лилия Караева
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