В Петербурге нашли тело 53-летнего политактивиста Виталия Иоффе

В Санкт-Петербурге найден мертвым политактивист Виталий Иоффе. В преступлении сознался 20-летний парень: он заявил, что проживал с мужчиной и зарезал его в ходе конфликта.

Подробности приводит ТАСС.

Источник сообщил агентству, что 17 сентября парень пришел в полицию Выборга и рассказал о преступлении. Молодой человек отмечал, что проживал с Иоффе, однако из-за конфликта нанес ему более 20 ударов ножом. После убийства он уехал на такси в Выборг.

Сейчас на месте обнаружения тела проводят следственные мероприятия. Тело Иоффе найдено в квартире на проспекте Науки. У Иоффе выявлены множественные ножевые ранения.

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