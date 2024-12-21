«Это было больно»: старшая дочь Марии Шукшиной рассказала о новом конфликте с актрисой

Актриса Мария Шукшина несколько лет не общается со старшей дочерью Анной. Наследница звезды увлекается бодибилдингом и работает фитнес-тренером, что и стало причиной конфликта в семье.

По словам Анны Шукшиной, она предприняла попытку наладить отношения со звездной матерью, однако перемирие продлилось недолго.

Несколько месяцев назад родственницы встретились и даже выпили по бокалу вина, однако вскоре вновь поссорились из-за фотографии Анны в соцсетях.

Мария Шукшина не поддерживает увлечение 36-летней дочери бодибилдингом и не стесняется публично критиковать ее фигуру. Увидев снимок Анны в соцсетях, актриса вновь не сдержалась и раскритиковала дочь.

«Ну, это было больно. Там спортивная фотография моя, я в черном купальнике стою и показываю все мышцы. Человек этого не понимает, человек этого не принимает. Соответственно, она не принимает меня полностью», — пожаловалась Анна Шукшина в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

Девушка также не стала скрывать, что плохие отношения с матерью ее расстраивают.

«Это же ужасно! Что может быть хуже в семье, чем когда вот такое творится?» — разоткровенничалась Анна, добавив, что считает себя недолюбленным ребенком.

По ее словам, в детстве Мария Шукшина позволяла себе бить ее за плохие оценки и вести себя жестоко.

Ранее Мария Шукшина не разрешила «воскрешать» своего знаменитого отца, писателя и актера Василия Шукшина с помощью дипфейка.