В Красноярском крае мужчина зацепился за забор и замерз насмерть

В Красноярском крае нашли заледеневшее тело мужчины, которое висело на заборе частного дома. По предварительной версии, никакого криминала в смерти нет – мужчина мог зацепиться за забор, пытаясь перелезть на соседний участок, и замерз насмерть, так и не сумев освободиться.

О случившемся сообщил владелец одного из домов. Он узнал об инциденте от соседей.

Те рассказали, что «на заборе обнаружили тело неизвестного мужчины». При этом он не имел отношения к домам.

Полиции предстоит разобраться, зачем незнакомец решил перелезть через забор с одного участка на другой и почему не смог выбраться.

Ранее в Рыбинске на трубе супермаркета нашли повешенной молодую девушку.