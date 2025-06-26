В Перми ушел из жизни барабанщик известной музыкальной группы

25 июня в Перми скончался Иван Гудаков, барабанщик известного музыкального коллектива «Пятый корпус». Коллеги звезды выразили соболезнования его семье и близким. Об этом сообщает URA.RU.

«Эта музыка будет вечной. Прощание с Иваном пройдет 27 июня в храме Казанской иконы Божией Матери в Гремячинске. Начало – в 13:00», — говорится в сообщении на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время группа организовала сбор средств на похороны. Причина смерти музыканта не сообщается.

Коллектив «Пятый корпус» был основан в Перми в 2003 году. За годы существования он прошел путь от выступлений на «Грушинском фестивале» до крупных российских сцен.

Музыканты определяют свой стиль как «BARDсore» и являются постоянными участниками фестивалей по всей стране.

Ранее мы писали о том, что 26-летний музыкант из Екатеринбурга Flubba умер после нескольких дней комы. Траурную новость сообщила мама молодого человека в социальных сетях.