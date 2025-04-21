В Париже умер после болезни 75-летний музыкант и барабанщик Жан-Клод Монредон

Умер французский джазовый музыкант, барабанщик Жан-Клод Монредон. Ему было 75 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что он скончался 6 апреля в одной из больниц Парижа в результате продолжительной болезни, сообщает rci.fm.

Жан-Клод Монредон прославился после того, как музыка его авторства прозвучала в фильме 1995 года «Давление», снятом кинематографистами Бенина, Того и Швейцарии.

Он увлекся музыкой в 12 лет, когда впервые услышал по радио джаз. Жан-Клод Монредон основал группу Liquid Rock Stone Group вместе с пианистом Аленом Жан-Мари и бас-гитаристом Уинстоном Беркли, с которыми он гастролировал по сценам мира с 1960-х годов. Однако свой первый сольный альбом выпустил только в 2017 году.

Ранее умер в 80 лет после операции на бедре аргентинский вратарь-рекордсмен Уго Гатти. Бывший спортсмен попал в больницу около двух месяцев назад после несчастного случая на улице. Гатти перенес операцию на бедре, но его состояние ухудшилось из-за легочной инфекции.