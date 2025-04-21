Умер в 80 лет после операции на бедре аргентинский вратарь-рекордсмен Уго Гатти

В Буэнос-Айресе умер вратарь сборной Аргентины Уго Гатти, ставший рекордсменом по числу проведенных матчей в национальной футбольной лиге. Ему было 80 лет.

Как пишет издание Elmundo, спортсмен попал в больницу около двух месяцев назад после несчастного случая на улице. Гатти перенес операцию на бедре, но его состояние ухудшилось из-за легочной инфекции.

Из-за резкого стиля игры и забегов за штрафную линию Гатти получил прозвище El Loco (Безумец).

В течение 26 сезонов вратарь сыграл рекордные 765 матчей в национальной лиге. Также в его активе 18 матчей в составе сборной Аргентины.

Ранее умер австралийский дизайнер и модельер Аурелио Костарелла, работавший с Кейт Бланшетт, Шарлиз Терон и другими звездами. Ему было 60 лет.