В Осло умер 68-летний обладатель Кубка СССР по хоккею с мячом Николай Усольцев

В Федерации хоккея с мячом России сообщили о смерти обладателя Кубка СССР Николая Усольцева. Ему было 68 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что спортсмен ушел из жизни 26 августа в столице Норвегии, городе Осло.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Анатольевича», — говорится в некрологе.

Николай Усольцев выступал за «Кузбасс», московское «Динамо», в составе которого в 1987 году стал обладателем Кубка СССР.

В 1980 и 1982 годах имя Усольцева включали в список 22 лучших игроков сезона в СССР.

В начале 90-х годов он эмигрировал в Норвегию и играл за местный клуб «Стабек», в составе которого выиграл пять чемпионатов страны.

Ранее французский актер и режиссер Стефан Буке умер от рака за два месяца до 58-летия.