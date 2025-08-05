В организме нашли алкоголь: появились новые подробности гибели комментатора Гришина

Спортивный комментатор Александр Гришин пересекал железнодорожные пути в нетрезвом виде, когда его сбила электричка. Об этом сообщили ТАСС сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина перейти пути в неположенном месте на станции «Битца» МЦД-2. В этот момент его сбил поезд. Супруга журналиста рассказывала, что всему виной стали плохие погодные условия — в тот день шел сильный дождь. Но правоохранители обнаружили в организме погибшего алкоголь. В момент случившегося он был под воздействием спиртного.

Вдова Гришина Анастасия пояснила, что его похоронят 7 августа. Время и место похорон не разглашаются по просьбе семьи.

Напомним, Александру Гришину было 47 лет. Он работал на телеканалах 7ТВ, «Спорт» (позднее — «Россия-2»), «Матч ТВ» и Первом канале. Регулярно освещал самые значимые события в мире спорта: Олимпиады, чемпионаты мира и Европы и другие соревнования.

Ранее вдова Александра рассказала, что гибель супруга стала для нее «самой большой болью в жизни». Анастасия попросила сотрудников СМИ не беспокоить их семью в тяжелый период.