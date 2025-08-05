«Мы будем вместе на небесах, родной мой»: жена погибшего комментатора Александра Гришина убита горем

Жена погибшего в 47 лет спортивного комментатора Александра Гришина вышла на связь после трагедии. Анастасия опубликовала пост в соцсети в память о супруге и назвала его смерть «самой большой болью» в своей жизни.

5 августа стало известно о смерти работавшего на Первом канале Александра Гришина. Мужчина погиб в 47 лет в результате несчастного случая на железной дороге — его сбила электричка. Жена спортивного комментатора нашла в себе силы высказаться о случившемся и призналась, что трагедия разделила ее жизнь на «до» и «после».

«Его нет, и эта самая большая боль в нашей жизни, худший день… Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на „счастье“ и „выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, ради нашего ребенка“. <…> Это лучший человек, который был и будет в моей жизни. Бесконечно люблю тебя! И мы обязательно с тобой будем вместе, но уже на небесах, родной мой», — написала Анастасия Гришина на странице мужа в соцсети.

Также супруга сотрудника Первого канала попросила СМИ не беспокоить их семью в тяжелый период.

Теперь же выяснились обстоятельства гибели Александра Гришина. В разговоре с mk.ru жена комментатора раскрыла: все произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой на станции Битца. В какой-то момент проходивший мимо поезд задел его и отбросил под платформу. Анастасия Гришина считает, что всему виной плохая погода — в тот день был сильный дождь. Тело сотрудника Первого канала извлекли из-под платформы только ближе к 5 часам утра.

Ранее выяснились новые обстоятельства смерти комментатора Александра Гришина.