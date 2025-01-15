В Омске умер после болезни основатель камерного оркестра Вениамин Ренкончинский

Умер известный музыкант, основатель и руководитель Омского камерного оркестра Вениамин Ренкончинский. Ему было 76 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что работник культуры продолжительное время болел.

Церемония прощания с Вениамином Ренкончинским состоится 20 января в фойе Концертного зала филармонии в 13:00 по местному времени. О том, где похоронят музыканта, информации нет.

«Его профессиональная деятельность была посвящена Омской филармонии, в которой он прошел большой творческий путь длиною более полувека: сначала как артист Омского академического симфонического оркестра, затем – как начальник Омского камерного оркестра», - говорится в некрологе филармонии, который приводит портал superomsk.ru.

Ранее в Подмосковье умер в возрасте 52 лет музыкант группы «СПЛАВ» Павел Сывороткин. Причиной смерти назвали закрытую черепно-мозговую травму, характерную при падении.