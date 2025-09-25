В Омске на 77-м году жизни скончалась балерина Светлана Салеидзе

На 77-м году жизни скончалась выдающаяся балерина Омского музыкального театра Светлана Салеидзе. Об ее кончине сообщили в самом музтеатре, в котором артистка прослужила 60 лет.

Причина смерти не раскрывается.

Светлана Салеидзе родилась 28 октября 1948 года в Омске. Впервые попала в труппу в возрасте 16 лет и стала исполнительницей балетных партий. Вскоре стала солисткой. В период с 1964 по 1987 год исполняла весь репертуар театра.

Балерина была отмечена множествам наград. В 1965 году Светлана получила диплом лауреата Всесоюзного смотра-фестиваля за исполнение сольной партии в спектакле «Сердце балтийца». Также была удостоена премии министерства культуры Омской области «За верное служение театру» в 2015 году.

«Светлану Владимировну отличало огромное чувство ответственности и трудолюбия. Она являлась примером женственности и красоты. Практически до последних дней жизни Светлана Владимировна преданно служила театру, в общей сложности более 60 лет», — говорится на сайте Омского театра.

Прощание со Светланой Салеидзе состоится 26 сентября в зале ритуальных услуг на Старо-Северном мемориальном кладбище.

