Умерла советская актриса Нина Дони

В возрасте 89 лет ушла из жизни советская и молдавская актриса театра и кино Нина Дони. О ее кончине сообщил коллектив Республиканского театра «Лучафэрул», одним из основателей которого она была.

Актриса запомнилась зрителям по ролям в фильме «Будь счастлива, Юлия!» и популярном сериале «Радости земные».

В некрологе, опубликованном театром, Дони называют «настоящим профессиональным и нравственным ориентиром», примером стойкости и преданности профессии. Коллектив выразил глубокие соболезнования семье и близким актрисы.

Нина Дони родилась 9 мая 1936 года в Молдавии. Окончив Театральное училище им. Щукина в Москве, она вернулась в Кишинев, где посвятила 60 лет служению театру «Лучафэрул», сыграв десятки ярких ролей.

В кино актриса снялась в 22 картинах, работая с такими звездами советского экрана, как Андрей Мягков, Людмила Касаткина, Леонид Филатов, Армен Джигарханян и многие другие.

За значительный вклад в искусство Нина Дони была удостоена звания магистра искусств Республики Молдова и ордена Почета.

