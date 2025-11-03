В окружении кастинг-директора Штеренгарц назвали возможную причину ее смерти

Умершая в свой день рождения актриса и кастинг-директор Инна Штеренгарц несколько лет назад перенесла инсульт. Об этом рассказала помощник режиссера Александра Хотиненко Вера Малышева.

Малышева пояснила, что Штеренгарц было 78 лет. По ее словам, Инна много лет сотрудничала с режиссером Хотиненко.

«У Инны был инсульт несколько лет назад, и ушла она в день своего рождения», — сообщила Малышева aif.ru.

Напомним, Инна Штеренгарц появилась в таких картинах как: «Каникулы в зазеркалье», «Вечерний звон», «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя». На протяжении 30 лет работала кастинг-директоров известных российских проектов.

