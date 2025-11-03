В Москве умерла 33-летняя журналистка Мария Фролова

2 ноября в Москве умерла российская журналистка Мария Фролова. Ей было 33 года.

О смерти Марии сообщил Lenta.Ru ее муж Алексей Стейнерт без уточнения причин.

Мария Фролова родилась в Ярославле 17 июля 1992 года. Выпускница Московского государственного института культуры начала журналистскую карьеру ещё во время учебы, работая в ярославских изданиях «Юность», «Родной город» и «Аргументы и факты Ярославль». В 2017 году Фролова перешла в Lenta.Ru, где специализировалась на материалах о силовых структурах.

Коллеги отмечали её профессиональные качества и внимание к сложным социальным темам — злоупотреблениям в правоохранительных органах и проблеме домашнего насилия. В 2021 году журналистка продолжила карьеру в «Известиях», где также занималась социальной проблематикой.

По словам коллег, Фролова отличалась не только журналистским талантом, но и душевной чуткостью, умением сопереживать. Её репортажи запомнились глубоким погружением в тему и особым вниманием к человеческим судьбам.

