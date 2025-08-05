В официальном свидетельстве указали две причины смерти Оззи Осборна

Названы основная и сопутствующая причины смерти музыканта Оззи Осборна. В официальном свидетельстве указано, что он скончался от инфаркта миокарда.

Подробности сообщает The Sun.

По его информации, в документе в графе «причина смерти» написаны острый инфаркт миокарда и внебольничная остановка сердца.

«В качестве "сопутствующих причин" смерти Оззи были указаны: ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией», – сказано в публикации.

Издание узнало, что в графе о деятельности покойного, вероятно, в знак уважения, написали, что он «легенда рока, автор песен и исполнитель».

Осборн скончался 22 июля в возрасте 76 лет - через две недели после прощального концерта. На выступлении 5 июля певец сидел на троне, артист пел несколько часов. О смерти сообщила семья – в заявлении говорилось, что музыкант скончался «окруженный любовью».