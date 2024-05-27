Автор «Алиениста» и «Темных историй» Калеб Карр умер в возрасте 68 лет

Умер в возрасте 68 лет американский военный историк и писатель Калеб Карр, чей опыт жестокого обращения в детстве побудил его исследовать истоки насилия. Его книги, среди которых «Алиенист» и «Ангел тьмы» переводились на русский и стали бестселлерами.

Как пишет The New York Times, писатель продолжительное время боролся с раком, однако болезнь оказалась сильнее. Он ушел из жизни в своем доме недалеко от Нью-Йорка.

Весной 2022 года умерла любимая сибирская кошка писателя по кличке Маша. Она прожила почти 20 лет. Калеб Карр очень тосковал по домашней любимице.

Карьера Калеба Карра началась с работы внештатным журналистом. Он публиковал статьи в «Ежеквартальном журнале военной истории». Он также регулярно писал для The New York Times и однажды раскритиковал самого Генри Киссинджера, упрекнув его в использовании устаревших теорий дипломатии. В то время Карру было всего 19 лет.

Кроме того, вместе с Джеймсом Чейсом он написал книгу о национальной безопасности.

В 2018 году на экраны вышла адаптация романа Карра «Алиенист». Также он написал сценарий для фантастической ленты Джо Данте «Летопись Осириса».

Ранее умерла продюсер Ирина Капличная, работавшая над созданием мультсериала «Гора самоцветов». Она была также организатором Международного кинофестиваля анимационных фильмов «КРОК».