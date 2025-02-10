Отдал служению в театре практически 45 лет: актер Виктор Шульц ушел из жизни

Виктор Шульц, ведущий мастер сцены, талантливый артист, знаток истории, литературы и живописи, ушел из жизни. Об этом стало известно из некролога рязанского ТЮЗа, который опубликовали на странице во «ВКонтакте».

Что стало причиной смерти актера, пока не известно. Прощание с Виктором Олеговичем состоится 12 февраля в театре, где он служил около 45 лет. Время церемонии будет объявлено позже.

За годы службы Щульц был удостоен наград. Например, его вклад в искусство был оценен орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Помимо театра, актер исполнял эпизодические роли в кино. Его можно увидеть в таких картинах, как «Котов», «Воротилы. Быть вместе» и «Судьбы загадочное завтра».

Ранее сообщалось о смерти актрисы Нижегородского ТЮЗа Елены Новиковой. Также она имеет опыт работы за рубежом в Германии, где выступала перед солдатами.