В Новосибирске похоронили одного из сильнейших людей России Свиридова

В Новосибирске похоронили пауэрлифтера Владимира Свиридова, умершего прямо на тренировке. При жизни он входил в список сильнейших людей России.

Свиридов скончался 24 марта. Знакомые спортсмена рассказали, что незадолго до смерти он жаловался на головные боли, а неделю назад был госпитализирован.

«У Владимира банально болела голова, он не придавал этому значения, говорил: возраст. На тренировке 17 марта резко поднялось давление, он упал в обморок, ему вызвали скорую. После этого он лежал в реанимации, мы все были уверены, что он скоро поправится и выйдет, как всегда. Но 24 марта у него вдруг произошло кровоизлияние в мозг, он скончался», — приводит слова одного из них Kp.ru.

Подопечные, которых тренировал Свиридов, рассказывают, что он по-настоящему любил спорт, а созданная им команда по пауэрлифтингу за пять лет стала настоящей «семьей».

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