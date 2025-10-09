В Нижнем Новгороде на 73-м году жизни умер камчатский бард Аркадий Куни

8 октября в Нижнем Новгороде скончался легендарный камчатский поэт и бард Аркадий Куни. Ему было 72 года. О его кончине сообщает РАИ «Камчатка-Информ».

Многие песни автора-исполнителя хорошо знакомы жителям Камчатки. Такие композиции, как «Камчадалочка», «Эскимос», «Гигилен» и «Берингия» стали гимнами для дальневосточников.

Аркадий Эмильевич родился на Камчатке в поселке Микояновск 24 мая 1954 года. В 2002 году ему пришлось переехать в Нижний Новгород по семейным обстоятельствам. На полуостров он возвращался для выступлений по приглашению друзей.

По его собственным словам, творческому человеку необходимо периодически менять место жительства, набираться впечатлений, а потом решать – возвращаться или нет.

«Я всегда был космополитом, чувствовал себя прекрасно в любой местности, я человек планеты Земля», — рассказывал сам Куни в интервью во время одного из визитов на Камчатку.

