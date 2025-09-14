«Сгорел очень быстро. Последние две недели уже не вставал»: бард Александр Жаров скончался от рака в 68 лет

Бард и автор-исполнитель Александр Жаров скончался в 68 лет от рака, обнаруженного после операции. Об этом aif.ru рассказали в окружении музыканта.

По словам собеседника издания, у Александра Жарова была выявлена онкология, он очень сильно похудел. Последние две недели перед смертью артист находился в больнице, совсем ослаб и уже не мог вставать с постели.

«Саша сгорел очень быстро. И последние две недели, когда он уже не мог вставать, он находился в больнице, что-то типа хосписа, наверное», — поделился источник.

Другой знакомый барда вспомнил о последней встрече с ним этой весной. Он отметил, что на тот момент никто и подумать не мог, что Александр Жаров борется с серьезным заболеванием: «Тогда ни о каких проблемах со здоровьем не было речи, немного усталым выглядел, и все». Как оказалось, страшный диагноз музыканту поставили после операции на кишечнике.

«Сначала ему какую-то операцию на кишечнике сделали. Видимо, потом обнаружилось, что у него рак. И болезнь была скоротечной. Зимой об онкологии еще речи не было, мы созванивались, у него все было хорошо. А в сентябре — такая трагическая новость», — рассказал знакомый Александра Жарова.

Напомним, советский и российский бард и лидер движения авторской песни в Новокуйбышевске Александр Жаров ушел из жизни 7 сентября, ему было 68 лет. Более 40 лет артист посвятил музыке и культурной жизни Новокуйбышевска, руководил городским клубом самодеятельной песни.

Ранее сообщалось о том, что советский бард-исполнитель Вадим Мищук умер в возрасте 68 лет: «Будем помнить всегда и петь песни с его гениальной музыкой».