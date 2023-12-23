В Нигерии в возрасте 80 лет умер актер и звезда Нолливуда Деджумо Льюис

В Нигерии умер актер кино и телевидения, звезда Нолливуда Деджумо Льюис. Ему было 80 лет.

О причинах и обстоятельствах смерти артиста не сообщается, информации о дате похорон также не было.

Деджумо известен прежде всего как актер из самого продолжительного в Нигерии сериала «Староста деревни». Шоу стартовало в 1958 году и оказало значительное влияние на национальную культуру.

Нолливуд входит в тройку крупнейших кинопроизводств на планете наряду с американским Голливудом и индийским Болливудом, сообщает «Российская газета».

Ранее мы писали, что умер народный артист СССР, композитор и дирижер Мурад Кажлаев. Ему было 92 года. Мурад Кажлаев стал одним из основоположников дагестанской композиторской школы. В соавторстве с поэтом Рамсулом Гамзатовым написал гимн Республики Дагестан и первый национальный балет «Горянка».