Умер 92-летний автор гимна Дагестана Мурад Кажлаев
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Умер народный артист СССР, композитор и дирижер Мурад Кажлаев. Ему было 92 года.
Причины смерти деятеля культуры не разглашаются. Прощание с композитором и его похороны пройдут в воскресенье, 24 декабря, в Махачкале.
О том, что Кажлаев ушел из жизни сообщила замглавы министерства культуры Дагестана Зарема Бутаева. Она подчеркнула, что республику постигла тяжелая утрата.
Мурад Кажлаев стал одним из основоположников дагестанской композиторской школы. В соавторстве с поэтом Рамсулом Гамзатовым написали гимн Республики Дагестан и первый национальный балет «Горянка».
Кроме того, композитор написал более 350 музыкальных композиций, которые звучат в том числе в фильмах «Ночь на 14-й параллели», «Исполнение желаний» и «Бархатный сезон».
В последние годы жизни Кажлаев работал над развитием школы для одаренных детей в Дагестане, сообщает РИА Новости.
Ранее мы писали, что на 75-м году жизни скончался советский и российский актер Борис Матвеев. Причина смерти артиста в настоящий момент неизвестна. Информация о дате и месте похорон Матвеева также пока отсутствует.