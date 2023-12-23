Умер 92-летний автор гимна Дагестана Мурад Кажлаев

Умер народный артист СССР, композитор и дирижер Мурад Кажлаев. Ему было 92 года.

Причины смерти деятеля культуры не разглашаются. Прощание с композитором и его похороны пройдут в воскресенье, 24 декабря, в Махачкале.

О том, что Кажлаев ушел из жизни сообщила замглавы министерства культуры Дагестана Зарема Бутаева. Она подчеркнула, что республику постигла тяжелая утрата.

Мурад Кажлаев стал одним из основоположников дагестанской композиторской школы. В соавторстве с поэтом Рамсулом Гамзатовым написали гимн Республики Дагестан и первый национальный балет «Горянка».

Кроме того, композитор написал более 350 музыкальных композиций, которые звучат в том числе в фильмах «Ночь на 14-й параллели», «Исполнение желаний» и «Бархатный сезон».

В последние годы жизни Кажлаев работал над развитием школы для одаренных детей в Дагестане, сообщает РИА Новости.

Ранее мы писали, что на 75-м году жизни скончался советский и российский актер Борис Матвеев. Причина смерти артиста в настоящий момент неизвестна. Информация о дате и месте похорон Матвеева также пока отсутствует.