В Москве завершилась церемония прощания с журналистом Василием Уткиным

Церемония прощания с известным спортивным комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Траурная церемония прошла в ритуальном зале ЦКБ при президенте России. Сначала в последний путь журналиста проводили его родные, друзья и коллеги. После с ним простились все желающие.

На церемонии присутствовали: глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, генеральный секретарь Российский футбольный союз (РФС) Максим Митрофанов. Также проститься с комментатором пришла телеведущая Екатерина Стриженова, актеры «Квартета И» и другие.

Уткина похоронят на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.

Напомним, что комментатору стало плохо за три дня до смерти. Он жаловался на одышку и сухость во рту. 19 марта его доставили в больницу в критическом состоянии. Около пяти часов вечера у него остановлюсь сердце, его удалось вновь запустить, но лишь на час. Примерно в шесть часов врачи констатировали его уход из жизни. Ему было 52 года.

За две недели до смерти он начал бороться с лишним весом. Подробнее читайте здесь.