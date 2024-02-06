В Москве возле железнодорожного переезда найдено тело 71-летнего режиссера Яваева
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В Москве возле железнодорожного переезда найдено тело 71-летнего режиссера Радифа Яваева. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на высказывание председателя татарской национально-культурной автономии Москвы Фарита Фарисова.
По информации источника, режиссер пропал 3 февраля. Его поисками занимались волонтеры. Спустя несколько дней его тело было найдено возле железнодорожного переезда. Отмечается, что следов насильственной смерти обнаружено не было.
«Нашли в два часа ночи. Пока рано делать выводы, будут работать криминалисты», — заявил Фарисов.
Фарит отметил, что умерший обладал большим авторитетом среди татар Москвы. Кроме того, он получил признание даже в Латинской Америке.
«Был режиссером всех московских Сабантуев. Возглавлял коллектив. Лучшие костюмы, лучшие постановки в течение 20 лет», — резюмировал Фарисов.
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