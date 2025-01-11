В Москве в возрасте 54 лет умер хоккеист и основатель «Сталкера» Алексей Зайцев

В Москве умер хоккеист Алексей Зайцев, основавший одну из самых успешных любительских команд «Сталкер». Ему было 54 года.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, спортсмен скончался 10 января. Обстоятельства его смерти не раскрываются. Причину, по которой Зайцев ушел из жизни, установят судмедэксперты.

Также нет данных о том, когда состоится прощание с хоккеистом, и где он будет похоронен.

В юности Алексей Зайцев выступал за сборную Москвы. В 2014 году он основал любительскую команду «Сталкер», где выступал на позиции нападающего.

В сезоне 2016/2017 года его команда завоевала кубок Крутова и стала первым столичным чемпионом «40+» Ночной хоккейной лиги.

После этого команда Зайцева получила грант в размере 100 миллионов рублей, на которые построили ледовую арену «Сталкер» в московском районе Куркино.

Ранее в Казани нашли мертвым поэта, лауреата литературных конкурсов и фестивалей Рустема Аубакирова. Ему было 44 года. 3 января он отправился на лыжную прогулку по реке Казанке и без вести пропал. Оказалось, что Аубакиров провалился под лед и утонул.