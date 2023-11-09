В Москве умерла 98-летняя жена «серого кардинала» советского кино Алла Вейкина

Умерла Алла Вейкина — супруга первого заместителя гендиректора киностудии «Мосфильм» Николая Иванова, которого называли «кардиналом» советского кино. Женщина скончалась в Москве на 99-м году жизни от сердечно-сосудистой недостаточности.

По данным ИА «Регнум», смерть Аллы Вейкиной наступила еще 30 октября, однако известно об этом стало только сейчас. Тело в квартире на Нежинской улице обнаружила сиделка, которая ухаживала за пожилой женщиной.

Алла Вейкина не снялась ни в одном фильме, но ее называли одной из самых влиятельных дам советского кинематографа. Муж Вейкиной долгие годы был второй фигурой на «Мосфильме». Кроме того, он был первым заместителем начальника Главного управления материально-технического снабжения Госкино СССР.

Алла Вейкина была лучшей подругой народной артистки СССР Ирины Скобцевой, близко общалась со звездой фильма «Москва слезам не верит» Инной Выходцевой.

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