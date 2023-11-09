В Екатеринбурге умер 35-летний руководитель оркестра Денис Лонговой

Дирижер, педагог и руководитель Образцового детского духового оркестра ДМШ №6 «Созвездие» Денис Лонговой скончался в Екатеринбурге на 36-м году жизни. Смерть музыканта подтвердили на сайте Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова».

«Денис Владимирович был высочайшим профессионалом нового поколения музыкантов, – говорится в сообщении о смерти дирижёра. – говорится в некрологе.

О дате и месте прощания с Денисом Лонговым на данный момент неизвестно. Причина смерти не сообщается.

Коллеги и ученики дирижера выражают соболезнования семье Лонгового.

Ранее на 52-м году жизни умер актер Воронежского театра драмы Андрей Андреев. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания с артистом.