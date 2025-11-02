Умер в больнице: ушел из жизни бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев, недавно отпраздновавший 91 год

Иван Лаптев, бывший главный редактор «Известий», ушел из жизни. 91-летний журналист умер сегодня утром в больнице. Об этом рассказала его супруга Татьяна Лаптева.

Вдова в беседе с журналистами «Известий» сообщила трагичную новость. Что стало причиной смерти бывшего главреда издания, пока не уточняется.

Лаптев родился 15 октября 1934 года в Омской области. Отец будущего журналиста погиб во время Великой Отечественной войны. Воспитанием Ивана занималась мать. После окончания школы и завершения учебы в институте он стал преподавателем.

Журналистскую карьеру Иван начал с 1964 года. Лаптев работал в газете «Советская Россия» и журнале «Коммунист». Пост главного редактора «Известий» он занимал с 1984-го по 1990 год.

