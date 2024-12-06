В Москве умерла 103-летняя медсестра-ветеран Великой Отечественной войны

Умерла 103-летняя участница Великой Отечественной войны Прасковья Николаевна Усетинская. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ветеран скончалась в ночь на 5 декабря в своей квартире в Москве. Женщина ушла из жизни во сне. Причиной смерти могло стать нарушение мозгового кровообращение и отек легких.

Усетинская родилась в селе Белоречье Можарского района Рязанской области в семье крестьян. С 1937 года жила у тети в городе Раменское Московской области. В 1940 году окончила акушерскую школу и была направлена на должность фельдшера в медпункт на три колхоза в Читинскую область Забайкальского края. А в начале 1942 года ее мобилизовали в Красную армию на должность старшей операционной хирургической сестры. Прасковья Николаевна под обстрелами и бомбежками делала перевязки раненым солдатам, проводила переливания крови, а также ассистировала хирургам. Воевала на Сталинградском и 2-м Белорусском фронтах. С 15 по 17 июля 1943 года ей удалось сделать 225 перевязок и шесть переливаний крови.

При жизни была награждена орденом Отечественной войны II степени; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», другими медалями и памятными знаками.

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