В Эстонии умер в 65 лет страдавший парализующим артритом ног актер Маргус Оопкауп

В Таллине умер советский и эстонский актер Маргус Оопкауп. Ему было 65 лет.

Официальная причина смерти артиста не разглашается. Однако известно, что страдал от парализующего артрита ног. Кроме того, на фоне заболевания у него развилась депрессия.

Маргус Оопкауп ушел из жизни еще 6 января, однако информация об этом появилась только сейчас.

В 1982 году Маргус Оопкауп окончил Таллиннскую государственную консерваторию. Он обучался на факультете театрального искусства.

В 1981 году актер дебютировал в фильме «Рождество в Вигала». Он сыграл роль Антона Колумба. Кроме того, в его фильмографии значатся картины «Студеное море», «Искатель приключений», сериал «Контора мести», телеспектакль «Собачье сердце» и другие, сообщает портал Parnu.postimees.

До 2000 года Оопкауп служил в таллинском театре «Эндла», а после увольнения у артиста выявили артрит ног, который привел к параличу конечностей.

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