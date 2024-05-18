48-летняя звезда сериала «Орел или решка» Вероника Туссэн умерла от рака груди

Мексиканская актриса и телеведущая Вероника Туссэн скончалась в 16 мая в возрасте 48 лет. На протяжении трех лет она боролась с раком груди.

Эту новость подтвердил журналист и ведущий новостей Сиро Гомес Лейва в вечернем выпуске новостей Imagen Television — телеканала, где долгое время трудилась Туссэн. Он прервал эфир, чтобы рассказать печальную новость, пишет latintimes.com.

Вероника Туссэн родилась 15 мая 1976 года в Мехико. Ее актерская карьера началась в театре. После она начала сниматься в кино, заслужив признание критиков.

Она известна зрителям по триллеру «Кролик на Луне», сериалу «Орел или решка», хоррору «13 страхов» и многим другим проектам.

Мексиканская академия искусств и кинематографических наук выразила соболезнования по поводу кончины артистки.

«Свет вашего таланта и улыбки всегда будет сиять среди нас», — сказано в некрологе.

В 2021 году у актрисы обнаружили опухоль в груди. Она прошла соответствующее лечение, но ей не удалось победить недуг.

Ранее актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева умерла в 91 год.